Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs durağında metrobüs kazası yaşandı.
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Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs durağında metrobüs kazası yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:39 Kaynak: İHA
Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs durağında metrobüs kazası yaşandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
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