Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde, virajı alamayan hafriyat kamyonu... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde, virajı alamayan hafriyat kamyonu... - Son Dakika

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde, virajı alamayan hafriyat kamyonu...

6 saat önce

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde, virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi.

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde, virajı alamayan hafriyat kamyonu..., System.String[]

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde, virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Bahçeşehir, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:53 Kaynak: İHA
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TEM otoyolunda hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu yaşandı
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