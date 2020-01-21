Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde, virajı alamayan hafriyat kamyonu... - Son Dakika

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Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde, virajı alamayan hafriyat kamyonu...
6 saat önce
Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde, virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:53 Kaynak: İHA
Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde, virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. - İSTANBUL
Son Dakika TEM otoyolunda hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu yaşandı Ordu'da domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü