Son Dakika Haberleri: Esenyurt-Haramidere TEM bağlantı yolunda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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Esenyurt-Haramidere TEM bağlantı yolunda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

6 dakika önce

Esenyurt-Haramidere TEM bağlantı yolunda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Esenyurt-Haramidere TEM bağlantı yolunda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi., System.String[]

Esenyurt-Haramidere TEM bağlantı yolunda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeni ile trafik durma noktasına geldi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:59 Kaynak: İHA
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