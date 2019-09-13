Esenyurt-Haramidere TEM bağlantı yolunda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
6 dakika önce
Esenyurt-Haramidere TEM bağlantı yolunda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:59 Kaynak: İHA
Esenyurt-Haramidere TEM bağlantı yolunda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeni ile trafik durma noktasına geldi. - İSTANBUL
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