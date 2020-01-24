Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda yangın çıktı. - Son Dakika

Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda yangın çıktı.

7 saat önce

Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda yangın çıktı.

Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda yangın çıktı., System.String[]

Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avustralya'da yangın, toz fırtınası ve sel felaketinin ardından 'ölümcül örümcek' tehdidi
Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı 'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 00:38:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda yangın çıktı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]