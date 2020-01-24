Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda yangın çıktı. - Son Dakika

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Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda yangın çıktı.
7 saat önce
Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:34 Kaynak: İHA
Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL
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