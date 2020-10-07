Esenyurt İl Dernekler Birliğinden Azerbaycan'a destek açıklaması - Son Dakika

Esenyurt İl Dernekler Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik işgal harekatına tepki gösterdi.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen birlik üyeleri adına açıklama yapan Esenyurt Iğdırlılar Kültür Dernek Başkanı Ali Sakar, Ermenistan ordusunun, 27 Eylül Pazar günü sivillerin yaşadığı birçok köy ve kenti bombalayarak adeta bir sivil katliamına imza attığını söyledi.

Yapılan bu saldırının amacının Yukarı Karabağ sorununun çözümüyle ilgili süreci tıkamak ve bölgede yeni çatışma alanları ortaya çıkarmak olduğunu belirten Sakar, uluslararası toplumun Ermenistan'a yeterli tepki göstermediğini ifade etti.

Sakar, iki devlet, tek millet olan Azerbaycan topraklarının işgal edilmesinin kabul edilemez olduğunu anlatarak, "Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız." diye konuştu.