Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesindeki 3 katlı plastik fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen...
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Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesindeki 3 katlı plastik fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Esenyurt Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:07 Kaynak: İHA
ISISO Sanayi Bölgesindeki 3 katlı plastik fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. - İSTANBUL
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