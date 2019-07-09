Son Dakika Haberleri: Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesindeki 3 katlı plastik fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen...
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Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesindeki 3 katlı plastik fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen...

20 dakika önce

Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesindeki 3 katlı plastik fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesindeki 3 katlı plastik fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen..., System.String[]
Esenyurt, 3. Sayfa
Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesindeki 3 katlı plastik fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:07 Kaynak: İHA
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