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Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı - Son Dakika

Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı

28.06.2021 14:48

Güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın İstanbul Esenyurt karakolundaki şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde Yıldırım'ın yaka paça karakola sokulduğu anlar bulunuyor. Yıldırım'ın ailesi güvenlik amirinin polisler tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia ederken, İstanbul Valiliği bekleme odasında fenalaştığını ileri sürmüştü. Ancak Yıldırım'ın soruşturma dosyasına giren kamera görüntülerinde Birol Yıldırım'ın onlarca polis tarafından darbedildiği anlar bulunmuştu.

İstanbul Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın soruşturma dosyasına giren görüntüler büyük ses getirmişti. Çalışanının durumunu takip etmek için saat 23.00 sıralarında polis merkezine giden Yıldırım, iddiaya göre saat 04.00 sıralarında fenalaşmış ve hayatını kaybetmişti.

AİLE DARBEDİLDİĞİNİ, VALİLİK İSE BEKLERKEN FENALAŞTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Birol Yıldırım'ın ailesi güvenlik amirinin polisler tarafından darbedildiğini ve bu yüzden öldüğünü öne sürerken, İstanbul Valiliği ise Yıldırım'ın görev yaptığı iş yerinde çıkan kavganın devamında gittiği karakolun bekleme odasında fenalaşarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

GÖRÜNTÜLERDE KARAKOLDAN ÇIKARKEN BEKÇİ VE POLİSLERİN SALDIRISINA UĞRUYOR

Soruşturma dosyasına giren ve Birol Yıldırım'ın onlarca polis tarafından karakol içinde darp edildiği anlara ilişkin görüntüler ise İstanbul Valiliği'ni zor duruma düşürmüştü. Polislerden bazılarının tekme bazılarının yumruk attığının yer aldığı görüntülerde Yıldırım'ın kalabalık polis ekibinin ortasında canını kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

YAKA PAÇA İÇERİ SOKULUYOR

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülere göre saat 23:00 sıralarında karakola gittiği anlaşılan Birol Yıldırım'ın, bekleme salonunun giriş kapısında bir polis memuru ile konuştuğu görülüyor.

Sözcü'nün haberine göre karakolun ön nizamiye görüntülerinde saat 23:23 sıralarında Yıldırım'ın kalabalık bir polis grubu arasında olduğu ve memurlar tarafından itilerek dışarıya çıkarıldığı fark ediliyor. Tam kapıdan çıkmak üzereyken ise polislerin kol ve ensesinden tutup, belinden kavrayarak bu kez zorla karakola geri soktuğu kayıtlara yansıyor.

Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

POLİS ELİNE BUZ KOYUYOR

Görüntülerde saat 00:02'de eline buz koyan genç polis memuru dikkat çekiyor. Eline buz koyan memurun, elini yumruk yaparak başka bir arkadaşına gösterdiği, arkadaşının ise aç kapa işareti yaptığı görülüyor.

KAMERA OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİYOR

Görüntülerde, Yıldırım'ın tutulduğu mutfağın kapısının önünde saatler 01:01'i gösterdiği sırada çok sayıda polis memurunun olduğu ve içeri girip çıktıkları görülmekte.

Aynı görüntüde sivil giyimli birinin, kapıyı açarak içeri doğru baktığı, ardından kameranın görmediği koridora geçtiği ve bir yandan bilgi alıp bir yandan telefonuna baktığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta meydana gelen olayda güvenlik amiri Birol Yıldırım, çalışanı olan bir güvenlik görevlisinin kavgaya karışması üzerine gözaltına alınıp Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldüğü haberini almıştı. Çalışanının durumunu takip etmek amacıyla saat 23.00 sıralarında polis merkezine giden Yıldırım, iddiaya göre saat 04.00 sıralarında aniden fenalaşıp, hayatını kaybetmişti. Polis merkezindeki görevliler, Yıldırım'ın 3 çocuğuna vefat haberini vermişti.

VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde hazırlanan ölüm raporunda darp izi bulunmadığı bildirilen Yıldırım'ın yakınları ise polisler hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Aile, avukatları aracılığıyla savcılığa verdikleri dilekçede, Birol Yıldırım'ın polisler tarafından darp edildiğini öne sürmüştü.

Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL VALİLİĞİ: TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı vurgulanarak, "Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi'nde 05062021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikayetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine sevk edilmiştir. Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y. polis merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır. Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denilmişti.

AİLENİN AVUKATI: BU OLAYLARIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE MAL EDİLMEMESİNİ İSTİYORUZ

Ailenin avukatı Hüseyin Tuzcu, "Savcılık tarafından gerekli tahkikat devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından aldığım bilgi doğrultusunda söylüyorum, müfettiş atanmış, gerekli idari soruşturma yürütülüyor. Ben inanıyorum ki bu devlet, polis teşkilatının içerisinde olan bu tür insanları polis teşkilatı içerisinde tutmayacaktır. Gerekli cezanın verileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Birol Yıldırım'ın çalıştığı şirketin avukatı İrfan Arslan da, 'Bu olayların Türk Polis Teşkilatı'na, Emniyet Müdürlüğü'ne veya devlete mal edilmemesini istiyoruz. Ancak polis teşkilatının içerisinde çürük elmalar varsa bunların ayıklanmasını istiyoruz" şeklinde konuşmuştu.

"ASLA PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Birol Yıldırım'ın kızı Şeyma Nur Yıldırım ise yaşananlara tepki göstererek, "Benim sadece bir tane babam vardı, o da artık yok. Asla peşini bırakmayacağım" derken Yıldırım'ın eski eşi Nezaket Portakal ise, "Adalet istiyoruz. Üç çocuk yetim kaldı" diye konuşmuştu.

Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı

Birol Yıldırım, Esenyurt, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı - Son Dakika


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