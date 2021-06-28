Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı - Son Dakika

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İstanbul Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın soruşturma dosyasına giren görüntüler büyük ses getirmişti. Çalışanının durumunu takip etmek için saat 23.00 sıralarında polis merkezine giden Yıldırım, iddiaya göre saat 04.00 sıralarında fenalaşmış ve hayatını kaybetmişti.

AİLE DARBEDİLDİĞİNİ, VALİLİK İSE BEKLERKEN FENALAŞTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Birol Yıldırım'ın ailesi güvenlik amirinin polisler tarafından darbedildiğini ve bu yüzden öldüğünü öne sürerken, İstanbul Valiliği ise Yıldırım'ın görev yaptığı iş yerinde çıkan kavganın devamında gittiği karakolun bekleme odasında fenalaşarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

GÖRÜNTÜLERDE KARAKOLDAN ÇIKARKEN BEKÇİ VE POLİSLERİN SALDIRISINA UĞRUYOR

Soruşturma dosyasına giren ve Birol Yıldırım'ın onlarca polis tarafından karakol içinde darp edildiği anlara ilişkin görüntüler ise İstanbul Valiliği'ni zor duruma düşürmüştü. Polislerden bazılarının tekme bazılarının yumruk attığının yer aldığı görüntülerde Yıldırım'ın kalabalık polis ekibinin ortasında canını kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

YAKA PAÇA İÇERİ SOKULUYOR

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülere göre saat 23:00 sıralarında karakola gittiği anlaşılan Birol Yıldırım'ın, bekleme salonunun giriş kapısında bir polis memuru ile konuştuğu görülüyor.

Sözcü'nün haberine göre karakolun ön nizamiye görüntülerinde saat 23:23 sıralarında Yıldırım'ın kalabalık bir polis grubu arasında olduğu ve memurlar tarafından itilerek dışarıya çıkarıldığı fark ediliyor. Tam kapıdan çıkmak üzereyken ise polislerin kol ve ensesinden tutup, belinden kavrayarak bu kez zorla karakola geri soktuğu kayıtlara yansıyor.

POLİS ELİNE BUZ KOYUYOR

Görüntülerde saat 00:02'de eline buz koyan genç polis memuru dikkat çekiyor. Eline buz koyan memurun, elini yumruk yaparak başka bir arkadaşına gösterdiği, arkadaşının ise aç kapa işareti yaptığı görülüyor.

KAMERA OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİYOR

Görüntülerde, Yıldırım'ın tutulduğu mutfağın kapısının önünde saatler 01:01'i gösterdiği sırada çok sayıda polis memurunun olduğu ve içeri girip çıktıkları görülmekte.

Aynı görüntüde sivil giyimli birinin, kapıyı açarak içeri doğru baktığı, ardından kameranın görmediği koridora geçtiği ve bir yandan bilgi alıp bir yandan telefonuna baktığı görülüyor.