Esenyurt Kaymakamı Karagül: "Patlama doğalgaz kaynaklı, 3 yaralımız var"

İSTANBUL - Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül Esenyurt'ta yaşanan patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Karagül, olayda 2'si ağır 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül Piri Reis Mahallesi'nde patlamanın yaşandığı siteye gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karagül, "Doğalgaz patlaması olduğu kesinleşti. Şu ana kadar bilinen 2'si ağır 3 yaralı var. Biri yabancı ikisi Türk hastanelerde tedavi altındalar. İlk olaya müdahale eden sağlık personelinden aldığımız bilgi bu" ifadelerini kullandı.