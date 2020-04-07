Esenyurt Kaymakamı ve Belediye başkanı patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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Esenyurt Kaymakamı ve Belediye başkanı patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu
6 saat önce
Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldiği, yaralıların olduğu bildirildi.
Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldiği, yaralıların olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 2307. Sokak'ta bir evde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:40 Kaynak: AA
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