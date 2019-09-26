Esenyurt kaymakamlık binasında panik anları
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İSTANBUL'da 5.8 büyüklüğündeki depreme Esenyurt Kaymakamlık binasında yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:51 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da 5.8 büyüklüğündeki depreme Esenyurt Kaymakamlık
binasında yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. İstanbul
'da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sırasında Esenyurt Kaymakamlık binasında bulunan vatandaşlar ve çalışanlar büyük panik yaşadı. Deprem anında vatandaşların bir bölümü dışarıya çıkmak için koşarken, bina içerisinde kalanlar dualar ettiler. Bazı vatandaşlar ise masaların altına saklandı. Yaşanılan panik anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
- İstanbul
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