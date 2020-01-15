Esenyurt Kent Konseyi parklara kedi evi koydu - Son Dakika

Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ , ikinci aşamada köpek evi projeleri olduğunu belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Kolu Başkanı Volkan Usanmaz, arkadaşlarıyla sokak hayvanları için 50 kedi evi yaptıklarını anlattı. Usanmaz, kedi evlerini ilçedeki 5 parka bırakacaklarını söyledi.

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