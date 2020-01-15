Esenyurt Kent Konseyi parklara kedi evi koydu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt Kent Konseyi parklara kedi evi koydu - Son Dakika

Esenyurt Kent Konseyi parklara kedi evi koydu

6 saat önce

Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyelerince hazırlanan 50 kedi evi, Esenyurt'taki parklara konuldu.

Esenyurt Kent Konseyi parklara kedi evi koydu, System.String[]

Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyelerince hazırlanan 50 kedi evi, Esenyurt'taki parklara konuldu.

Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Kolu Başkanı Volkan Usanmaz, arkadaşlarıyla sokak hayvanları için 50 kedi evi yaptıklarını anlattı. Usanmaz, kedi evlerini ilçedeki 5 parka bırakacaklarını söyledi.

Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, ikinci aşamada köpek evi projeleri olduğunu belirtti.

Törenin ardından hazırlanan kedi evleri parklara yerleştirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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