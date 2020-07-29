Esenyurt Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika

Esenyurt Kurban Bayramı'na hazır

Esenyurt Kurban Bayramı'na hazır Esenyurt Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nda dini vecibelerini sağlıklı ve kusursuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Esenyurt Kurban Bayramı'na hazır

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nda dini vecibelerini sağlıklı ve kusursuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Esenyurt Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilgili birimlerin yoğun çalışmasıyla vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Belediyeye bağlı birimler, Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince ilçede yapılması gereken hazırlıklar konusunda ekiplerini oluşturdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayram sabahına kadar ilçede bulunan tüm ibadethanelerde, cadde, sokak ve kurban satış alanlarında temizlik ve dezenfekte işlemlerini tamamlayarak, vatandaşların bayramı temiz bir ilçede geçirmeleri için canla başla çalışıyor. Ekipler Esenyurtluların herhangi bir sorunla karşılaşmaması için bayram sonuna kadar çalışmalarını sürdürerek, bayram sonunda kesim alanlarını detaylı bir şekilde temizleyip, kurban atıkları ve kokulardan da arındıracak.

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki veteriner hekimler ise, kurban satış alanlarında kurbanlıkların alana girişleri ve kurban çadırlarında küpe, evrak ve gerekli sağlık kontrollerini sürdürerek, bayram süresince kurban kesim anında doğabilecek aksaklıklara karşı alanda hazır bulunacak. Öte yandan ilaçlama ekipleri de, kurban satış alanları başta olmak üzere ilçe genelinde uçan haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kurban kesimleri uzman ekipler tarafından randevu sistemiyle yapılacak

Kurbanlık satışları, Esenyurt Belediyesi'nin Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde kurduğu 72 bin metrekarelik kurban pazarında devam ederken, kurban ibadetlerini belediyenin belirlediği kesim alanlarında gerçekleştirecek olan vatandaşlar için de tedbirler alındı. Belediyenin belirlediği kesimhanelerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, bayram gününe kadar kurban satış alanında bulunan sorumlu kişilerden kesimhane için randevu alarak kurban ibadetlerini uzman kasaplar eşliğinde gerçekleştirebilecek. Kesim tesislerinde bayram sabahından itibaren 3 gün boyunca uzman kasaplar, kurban kesim işlemlerini dini usullere uygun bir şekilde gerçekleştirerek vatandaşa kurban etlerini sağlıklı bir şekilde teslim edecek. Kesimler korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılacak.

Kaçak kesimlere anında müdahale

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurbanlıkların satış alanına girişinde evrak kontrollerinin ve alandaki asayişin sağlanmasının yanı sıra, bayram süreci boyunca da sahalarda olacak. Belediyenin belirlediği kesim alanları dışında kesim yapan kişilere anında müdahale ederek, çevrede sağlıksız ve kötü bir görüntünün oluşmasını engelleyecek.

Kapalı pazarlarda kurban kesimi yapılabilecek

Esenyurt'ta bulunan kapalı pazarlar Kurban Bayramı boyunca sabah saat 05.00 itibariyle vatandaşların hizmetine açılacak. Kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi'nin bayram boyunca randevulu sistemle hizmete açacağı kapalı semt pazarlarına kurbanlıklarını getirerek uzman kasaplar eşliğinde kesim işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi'nin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden Kurban satış ve kesim alanlarıyla ilgili detaylı bilgi alabiliyor.

Belediyenin bu yıl için belirlediği kurban kesim alanları şöyle;

Akçaburgaz Kapalı Semt Pazarı, (Akçaburgaz Mahallesi H.Fahri Orman Caddesi. 3005 sokak)

Güzelyurt Kapalı Semt Pazarı, (Güzelyurt Mahallesi Mimar Sinan Caddesi)

İstiklal (Kıraç) Kapalı Semt Pazarı, (İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi)

Akevler (Talatpaşa) Kapalı Semt Pazarı, (Akevler Mahallesi 1015 sokak)

İncirtepe Kapalı Semt Pazarı (İncirtepe Mahallesi 277. Sokak No: 19)

Yenikent Kapalı Semt Pazarı, (Yenikent Mahallesi Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi)

Esenyurt Kurban Bayramı'na hazır

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Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 03:55

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenyurt Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika
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