ESENYURT MAHALLESİ PARSELASYON PLANI

09 AĞUSTOS 2021
3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI
1-Encümen Kararı
2-Kadastro Parseli Sıralı Dağıtım
Kadastro Parseli Sıralı Dağıtım1
Kadastro Parseli Sıralı Dağıtım2
Kadastro Parseli Sıralı Dağıtım3
3-Özet Cetveli
4-Parselasyon Planı
5-Tescile Esas Dağıtım Cetveli
Tescile Esas Dağıtım Cetveli1
Tescile Esas Dağıtım Cetveli2
Tescile Esas Dağıtım Cetveli3
Tescile Esas Dağıtım Cetveli4
6-TEBLİGAT
Oluşturma Tarihi : 09 Ağustos, 2021
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