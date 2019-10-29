Son Dakika Haberleri: Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre...
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre...

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre...

53 dakika önce

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken bazı yaralıların durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre...

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:16 Kaynak: İHA
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