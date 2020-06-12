Esenyurt Meydanı'nda binlerce kişi Cuma namazında buluştu - Son Dakika

Esenyurt Meydanı'nda binlerce kişi Cuma namazında buluştu

Esenyurt Meydanı'nda binlerce kişi Cuma namazında buluştu Dolup taşan meydan havadan görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsamında Esenyurt Meydanı'nda toplu şekilde üçüncü kez Cuma namazı kılındı.

Esenyurt Meydanı'nda binlerce kişi Cuma namazında buluştu Dolup taşan meydan havadan görüntülendi İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında Esenyurt Meydanı'nda toplu şekilde üçüncü kez Cuma namazı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıların yapıldığı Cuma namazı havadan görüntülendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlar Cuma namazı için Esenyurt Meydanı'na akın ettiler. Binlerce kişinin katıldığı Cuma namazında yoğun önlemler alındı. Namaz vaktinde gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralı, maske kuralına uyarak kendi getirdikleri seccadeler ile namazlarını kıldılar. Namaz öncesi alan dezenfekte edilerek namaza hazır bir hale getirildi. Maskesiz olan vatandaşlar alana alınmadı. Polis ve zabıta ekipleri yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Açık alanda kılınan fiziki mesafeli cuma namazı havadan da görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı