ESENYURT MEYDANI'NDA CUMA NAMAZI KILAN YÜZLERCE KİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

ESENYURT'ta Meydanı'nda ikinci kez Cuma namazı yüzlerce kişi tarafından kılındı. Meydanda kılınan cuma namazı havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Esenyurt Meydanı'nda ikinci kez Cuma namazı kılındı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydan çevresi bariyerlerle kapatıldı ve vatandaşlar alana ateşleri ölçülerek sırayla alındı. Maskesiz olanların ise girişine izin verilmedi. Namaza gelen vatandaşlara dezenfektan dağıtılırken, seccadesi olmayanlara da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı. Polis ekipleri ve görevliler de vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı. Esenyurt Meydanı'nda yüzlerce kişinin sosyal mesafe kuralına uyarak kıldığı Cuma namazı havadan da görüntülendi.

- İstanbul