Esenyurt Meydanı'nda sigara yasağına uyulmadı - Son Dakika

Esenyurt Meydanı'nda sigara yasağına uyulmadı
12.11.2020 11:25
Koronavirüsle mücadele kapsamında valilik kararıyla belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmek yasaklandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında valilik kararıyla belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmek yasaklandı. Esenyurt
Meydanı'nda birçok kişinin yasağa uymadığı ve sigara içtiği görüldü.
Koronavirüsle mücadele kapsamında dün alınan kararla birlikte, valilik tarafından belirlenen ve özellikle trafiğe kapalı olan cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmek yasaklandı. Yasak bugün başlarken Esenyurt Meydanı'nda yasağa uyulmadığı görüldü. Kimi banklarda oturarak sigara içerken kimisi de meydanda yürüyerek sigara içti.
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