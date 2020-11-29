ESENYURT MEYDANI'NDA SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI, SİGARA İÇİLDİ - Son Dakika

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı saat 10.00'dan itibaren giderek hareketlenen Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda, koronavirüs önlemleri arasındaki 'Sosyal mesafe' kuralı tümüyle unutuldu. Öğle saatlerinde banklarda yan yana oturarak sohbet edenler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Sigara içme yasağının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda da çok sayıda kişinin sigara içtiği görüldü.

- İstanbul