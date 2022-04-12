ESENYURT MEYDANI'NDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA - Son Dakika
Üye Girişi

ESENYURT MEYDANI'NDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

12.04.2022 09:56

ESENYURT'ta, sosyal medyada birbirleriyle tartışan iki grup, buluştukları meydanın ortasında yumruk yumruğa kavga etti.

ESENYURT'ta, sosyal medyada birbirleriyle tartışan iki grup, buluştukları meydanın ortasında yumruk yumruğa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Nisan Cumartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki grup sosyal medyada mesajlaşarak birbirleriyle tartıştı. Daha sonra meydanda buluşan iki grup, önce sözlü şekilde tartışmayı sürdürdü. Kısa sürede iki grubun tartışması kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa birbirine giren taraflar, vatandaşların müdahale etmesiyle ayrılarak farklı sokaklara dağıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESENYURT MEYDANI'NDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
ESENYURT MEYDANI'NDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
ESENYURT MEYDANI'NDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

YORUMLAR
500
Arnavutköy'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Arnavutköy'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu GENÇ KIZI PARKTA TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER; O ANLAR KAMERADA GENÇ KIZI PARKTA TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER; O ANLAR KAMERADA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT MEYDANI'NDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA - Son Dakika


Son Dakika
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:49 Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
10:05 AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:13:37. #1.11#
SON DAKİKA: ESENYURT MEYDANI'NDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement