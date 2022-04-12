ESENYURT MEYDANI'NDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA - Son Dakika

ESENYURT'ta, sosyal medyada birbirleriyle tartışan iki grup, buluştukları meydanın ortasında yumruk yumruğa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Nisan Cumartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki grup sosyal medyada mesajlaşarak birbirleriyle tartıştı. Daha sonra meydanda buluşan iki grup, önce sözlü şekilde tartışmayı sürdürdü. Kısa sürede iki grubun tartışması kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa birbirine giren taraflar, vatandaşların müdahale etmesiyle ayrılarak farklı sokaklara dağıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.