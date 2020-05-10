Esenyurt Meydanı'ndaki 65 yaş üstü havadan fotoğraflandı - Son Dakika

ESENYURT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri vatandaşlar verilen izin sonrası ilçe meydanına akın etti. Sosyal mesafe kuralına da uyan vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Mart tarihinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sürenin ardından ilk kez evlerinden çıktı. İstanbul'un birçok bölgesinde sokağa çıkan yaşlılar, güzel havanın tadını çıkarırken sosyal mesafe kuralına da uymayı ihmal etmedi.

"HER TARAFI KOŞA KOŞA GEZECEĞİM"

Esenyurt 'ta sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların tercihi Esenyurt Meydanı oldu. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak banklarda oturup sohbet etti bazıları da meydanda tur attı. Yaklaşık 2 ay sürenin ardından Esenyurt Meydanı'na gelen bir vatandaş, "Dünyada en kıymetli şey özgürlük. Dünya senin olsa ama özgürlüğün yoksa hiçbir işe yaramaz. Bugün saat 3'e kadar her tarafı koşa koşa gezeceğim" dedi.

Meydanı dolduran 65 yaş üstü vatandaşlar için Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, zabıta ve sağlık ekipleri de hazır bulundu. Polis ve zabıta araçlarından sosyal mesafe kuralına yönelik uyarı anonsları yapıldı. Meydana gelen 65 yaş üstü vatandaşlar havadan da fotoğraflandı.

- İstanbul