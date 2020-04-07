Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir evde patlama yaşandı. - Son Dakika

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Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir evde patlama yaşandı.
6 saat önce
Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir evde patlama yaşandı.
Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir evde patlama yaşandı. Olay yerinde yaralılar olduğu belirtiliyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:14 Kaynak: İHA
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