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Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı

21.06.2021 09:48

Güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın 5 Haziran'ı 6 Haziran'a bağlayan gece İstanbul'un Esenyurt karakolundaki şüpheli ölümü öncesi güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yıldırım'ın ailesi güvenlik amirinin polisler tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia ettikten sonra, İstanbul Valiliği bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak soruşturma dosyasına giren kamera görüntülerinde Birol Yıldırım'ın onlarca polis tarafından darbedildiği görülüyor.

İstanbul Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın soruşturma dosyasına giren görüntüler büyük ses getirdi. Çalışanın durumunu takip etmek için saat 23.00 sıralarında polis merkezine giden Yıldırım, iddiaya göre saat 04.00 sıralarında fenalaşmış ve hayatını kaybetmişti.

AİLE DARBEDİLDİĞİNİ, VALİLİK İSE BEKLERKEN FENALAŞTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Birol Yıldırım'ın ailesi güvenlik amirinin polisler tarafından darbedildiğini ve bu yüzden öldüğünü öne sürerken, İstanbul Valiliği ise Yıldırım'ın görev yaptığı iş yerinde çıkan kavganın devamında gittiği karakolun bekleme odasında fenalaşarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLERDE KARAKOLDAN ÇIKARKEN BEKÇİ VE POLİSLERİN SALDIRISINA UĞRUYOR

Soruşturma dosyasına giren ve Birol Yıldırım'ın onlarca polis tarafından karakol içinde darp edildiği anlara ilişkin görüntüler ise soruşturmanın gidişatını değiştirecek gibi görünüyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde karakola giriş yapan Birol Yıldırım'ın 10 dakika sonra yaptığı çıkış sırasında peşinden koşan bekçi ve polislerin saldırısına uğradığı görülüyor.

"KAMERA OLMAYAN MUTFAKTA DÖVÜLDÜ" İDDİASI

Polislerden bazılarının tekme bazılarının yumruk attığının yer aldığı görüntülerde Yıldırım'ın kalabalık polis ekibinin ortasında canını kurtarmaya çalıştığı görülüyor. İddialara göre kamera olmayan mutfağa götürülen Yıldırım orada da gördüğü şiddet karşısında fenalaştı ve hayatını kaybetti. Görüntülerde dikkat çeken önemli bir detay ise bir polis memurunun olayların ardından şişen eline yaptığı buz tedavisi oldu.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta meydana gelen olayda güvenlik amiri Birol Yıldırım, çalışanı olan bir güvenlik görevlisinin kavgaya karışması üzerine gözaltına alınıp Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldüğü haberini almıştı. Çalışanının durumunu takip etmek amacıyla saat 23.00 sıralarında polis merkezine giden Yıldırım, iddiaya göre saat 04.00 sıralarında aniden fenalaşıp, hayatını kaybetmişti. Polis merkezindeki görevliler, Yıldırım'ın 3 çocuğuna vefat haberini vermişti.

Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı

VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde hazırlanan ölüm raporunda darp izi bulunmadığı bildirilen Yıldırım'ın yakınları ise polisler hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Aile, avukatları aracılığıyla savcılığa verdikleri dilekçede, Birol Yıldırım'ın polisler tarafından darp edildiğini öne sürmüştü.

İSTANBUL VALİLİĞİ: TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı vurgulanarak, "Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi'nde 05062021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikayetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine sevk edilmiştir. Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y. polis merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır. Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denilmişti.

AİLENİN AVUKATI: BU OLAYLARIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE MAL EDİLMEMESİNİ İSTİYORUZ

Ailenin avukatı Hüseyin Tuzcu, "Savcılık tarafından gerekli tahkikat devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından aldığım bilgi doğrultusunda söylüyorum, müfettiş atanmış, gerekli idari soruşturma yürütülüyor. Ben inanıyorum ki bu devlet, polis teşkilatının içerisinde olan bu tür insanları polis teşkilatı içerisinde tutmayacaktır. Gerekli cezanın verileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Birol Yıldırım'ın çalıştığı şirketin avukatı İrfan Arslan da, 'Bu olayların Türk Polis Teşkilatı'na, Emniyet Müdürlüğü'ne veya devlete mal edilmemesini istiyoruz. Ancak polis teşkilatının içerisinde çürük elmalar varsa bunların ayıklanmasını istiyoruz" şeklinde konuşmuştu.

"ASLA PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Birol Yıldırım'ın kızı Şeyma Nur Yıldırım ise yaşananlara tepki göstererek, "Benim sadece bir tane babam vardı, o da artık yok. Asla peşini bırakmayacağım" derken Yıldırım'ın eski eşi Nezaket Portakal ise, "Adalet istiyoruz. Üç çocuk yetim kaldı" diye konuşmuştu.

Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı

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Son Dakika Güncel Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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