Son Dakika Haberleri: Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
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Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

38 dakika önce

Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı., System.String[]
Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcuların dumanların yükselmesiyle hemen indiği metrobüsteki yangına müdahale ediliyor. - İSTANBUL
Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:50 Kaynak: İHA
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