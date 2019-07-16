Son Dakika Haberleri: Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

7 saat önce

Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcuların dumanların yükselmesiyle hemen indiği metrobüsteki yangına müdahale ediliyor.
Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:20 Kaynak: İHA
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