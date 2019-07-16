Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
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Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Esenyurt Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:20 Kaynak: İHA
Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcuların dumanların yükselmesiyle hemen indiği metrobüsteki yangına müdahale ediliyor.
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