Esenyurt saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edilirken kargaşa çıktı! 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Esenyurt saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edilirken kargaşa çıktı! 1 kişi gözaltına alındı

03.08.2023 16:10

Esenyurt'ta meydana gelen tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye önünde hareketlilik yaşanırken, bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Esenyurt'taki 2 kişinin öldürüldüğü tekel saldırısıyla ilgili 8 kişinin sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi önünde bağırmaya başlayan bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

HAREKETLİ DAKİKALAR

Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürerken geniş güvenlik önlemi alınan adliye önünde hareketlilik yaşandı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir kişi, giriş kapısı önünde bağırmaya başladı. Adliye çevresinde önlem alan polis ekipleri bağıran kişiye müdahale etti. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Cengiz Mertoglu: Insallah idam maalesef inancimiz yok Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
  • Zafer El: tek celsede hepsine idam gözünü seveyim hakimim tarihe geçin türk milletinin gönlünü kazanın çetelere ibreti alem olsun kolay gelsin Cevap Yaz 54 4 Yayından Kaldır
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Büyükçekmece, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edilirken kargaşa çıktı! 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edilirken kargaşa çıktı! 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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