Esenyurt sel felaketinin ikinci gününde yaralarını sarmaya devam ediyor - Son Dakika

Esenyurt sel felaketinin ikinci gününde yaralarını sarmaya devam ediyor

Esenyurt sel felaketinin ikinci gününde yaralarını sarmaya devam ediyor -Bodrum katındaki sular boşaltılarak, eşyalar dışarı çıkartılıyor Esenyurt sel felaketinin ikinci günde yaralarını sarmaya devam ediyor.

Esenyurt sel felaketinin ikinci gününde yaralarını sarmaya devam ediyor

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- Bodrum katındaki sular boşaltılarak, eşyalar dışarı çıkartılıyor

İSTANBUL - Esenyurt sel felaketinin ikinci günde yaralarını sarmaya devam ediyor. Bodrum katlarında biriken sular vidanjör yardımıyla boşaltılarak, sular altına kalan eş yalar dışarıya çıkartılıyor.

Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı mahallelerde çalışmalar devam ediyor. Felaketin ikinci gününde bodrum katlarına biriken sular vidanjör yardımıyla boşaltılıyor. Sular altında kalan eş yalar dışarıya çıkartılarak, evler temizlenmeye başlandı. Selden etkilenen esnaflar da dükkanlarını temizleyerek hazır hale getirmeye çalışıyor. Esenyurt Belediyesi ekipleri de zarar gören ev ve iş yerini tespit çalışmalarına devam ediyor.

Esenyurt, Bodrum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Esenyurt sel felaketinin ikinci gününde yaralarını sarmaya devam ediyor - Son Dakika

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