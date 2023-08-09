Yaşlı adamın hamile kadını taciz ettiği iddiası Esenyurt'u ayağa kaldırdı

Esenyurt Spor Parkı'nda yaşlı bir adamın, yürüyüş yapan hamile bir kadını taciz ettiği iddiası ilçeyi karıştırdı. Olayın duyulmasının ardından öfkeli kalabalık yaşlı adamı linç etmek istedi.
Olaya polis ekipleri müdahale ederken bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi. Polisin müdahalesine rağmen tansiyon bir an olsun düşmezken, kalabalık grup yaşlı adamı linç etmek için araca ulaşmaya çalıştı.
Esenyurt'ta dün gece yaşananlara dair farklı görüntüler cep telefonu kameraları ile kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.
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