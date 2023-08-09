Yaşlı adamın hamile kadını taciz ettiği iddiası Esenyurt'u ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Yaşlı adamın hamile kadını taciz ettiği iddiası Esenyurt'u ayağa kaldırdı

09.08.2023 09:15

Esenyurt Spor Parkı'nda yaşlı bir adamın, yürüyüş yapan hamile bir kadını taciz ettiği iddiası ilçeyi karıştırdı. Olayın duyulmasının ardından öfkeli kalabalık yaşlı adamı linç etmek istedi.

Esenyurt Spor Parkı'nda yaşlı bir adamın, yürüyüş yapan hamile bir kadını taciz ettiği iddiası ilçeyi karıştırdı. Olayın duyulmasının ardından öfkeli kalabalık yaşlı adamı linç etmek istedi.

Yine Esenyurt! Yaşlı adamın hamile kadını taciz ettiği iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

BÖLGEYE ZIRHLI ARAÇLAR SEVK EDİLDİ

Olaya polis ekipleri müdahale ederken bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi. Polisin müdahalesine rağmen tansiyon bir an olsun düşmezken, kalabalık grup yaşlı adamı linç etmek için araca ulaşmaya çalıştı.

Yine Esenyurt! Yaşlı adamın hamile kadını taciz ettiği iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Esenyurt'ta dün gece yaşananlara dair farklı görüntüler cep telefonu kameraları ile kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
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İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adamın hamile kadını taciz ettiği iddiası Esenyurt'u ayağa kaldırdı - Son Dakika


Son Dakika
09:06 Esenyurt Spor Parkı'nda Yaşlı Adamın Tacizi
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SON DAKİKA: Yaşlı adamın hamile kadını taciz ettiği iddiası Esenyurt'u ayağa kaldırdı - Son Dakika
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