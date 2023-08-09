Yaşlı adamın hamile kadını taciz ettiği iddiası Esenyurt'u ayağa kaldırdı

Esenyurt Spor Parkı'nda yaşlı bir adamın, yürüyüş yapan hamile bir kadını taciz ettiği iddiası ilçeyi karıştırdı. Olayın duyulmasının ardından öfkeli kalabalık yaşlı adamı linç etmek istedi.

BÖLGEYE ZIRHLI ARAÇLAR SEVK EDİLDİ

Olaya polis ekipleri müdahale ederken bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi. Polisin müdahalesine rağmen tansiyon bir an olsun düşmezken, kalabalık grup yaşlı adamı linç etmek için araca ulaşmaya çalıştı.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Esenyurt'ta dün gece yaşananlara dair farklı görüntüler cep telefonu kameraları ile kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.