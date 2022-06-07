Esenyurt'ta 1 haftada 2 bin 103 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta 1 haftada 2 bin 103 kaçak göçmen yakalandı

07.06.2022 16:36
Esenyurt'ta 1 haftada 2 bin 103 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL Valiliği, Esenyurt'ta son bir haftada 2 bin 103 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği, Esenyurt'ta son bir haftada 2 bin 103 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzensiz göçün önlenmesine

yönelik denetimler devam etmektedir. Esenyurt'ta 1 Ocak- 31 Mayıs tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınırdışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.31 Mayıs - 7 Haziran  tarihleri arasında yapılan denetimlerle de ilgili bilgi verilen açıklamada, "944 Suriye, 347 Afganistan, 45 Pakistan ve farklı uyruklardan 767 olmak üzere, toplam 2 bin 103 düzensiz göçmen, kolluk birimlerimizce sınırdışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. Bugün itibariyle yılbaşından beri Esenyurt ilçemizden Geri Gönderme Merkezineteslim edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 2 bin 916 olmuştur" denildi.


YORUMLAR
500
İSTANBUL -AVCILAR İLE ESENYURT'UN KESİŞTİĞİ NOKTADA KAPATILAN KAVŞAK DAVA KONUSU OLDU İSTANBUL -AVCILAR İLE ESENYURT'UN KESİŞTİĞİ NOKTADA KAPATILAN KAVŞAK DAVA KONUSU OLDU Hırsızlarla göz göze gelen dükkan sahibi dayak yeme pahasına ses sistemini kurtardı! Ancak dükkana dönünce gördüğü manzara karşısında şoke oldu... Hırsızlarla göz göze gelen dükkan sahibi dayak yeme pahasına ses sistemini kurtardı! Ancak dükkana dönünce gördüğü manzara karşısında şoke oldu...
Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 1 haftada 2 bin 103 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:26 Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:02:30. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta 1 haftada 2 bin 103 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement