Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 1'i çocuk 6 kişinin silahla rehin alındığı iddiası polisi harekete geçirdi
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Esenyurt'ta 1'i çocuk 6 kişinin silahla rehin alındığı iddiası polisi harekete geçirdi

57 dakika önce

Esenyurt'ta 1'i çocuk 6 kişinin yaşadıkları apartmanın giriş katında silahlı kişi yada kişilerce rehin alındıkları iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi.

Esenyurt'ta 1'i çocuk 6 kişinin silahla rehin alındığı iddiası polisi harekete geçirdi, System.String[]
Esenyurt'ta 1'i çocuk 6 kişinin yaşadıkları apartmanın giriş katında silahlı kişi yada kişilerce rehin alındıkları iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi.

Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1550 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 1'i çocuk 6 kişinin yaşadıkları apartmanın giriş katında silahlı kişi yada kişilerce rehin alındıkları ileri sürüldü. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:07 Kaynak: İHA
Polis, Esenyurt, 3. Sayfa
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