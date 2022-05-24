Esenyurt'ta 10'uncu kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta 10'uncu kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

24.05.2022 11:58
Esenyurt'ta 10'uncu kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Esenyurt'ta bir site içerisindeki binanın 10'uncu katından düşen 17 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta bir site içerisindeki binanın 10'uncu katından düşen 17 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Piri Reis Mahallesi'ndeki bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede bulunan Rabia Yaman (17), dün akşam henüz bilinmeyen nedenle pencereden düştü.

Genç kadının düşmesinin ardından panikleyerek olay yerinden kaçmaya çalışan 3 kişiyi fark eden site sakinleri, şüphelileri durdurarak durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 10'uncu kattan düşen Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis, kaçmaya çalışan biri kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan ilk incelemede, ikisi kadın 4 kişinin, günübirlik kiraya verilen 10'uncu kattaki daireye eğlenme amacıyla gittikleri, gruptakilerden Rabia Yaman'ın dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle pencereden düştüğü belirlendi.

Yaman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Rabia Yaman, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 10'uncu kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 10'uncu kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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