Esenyurt'ta 10'uncu kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta 10'uncu kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

24.05.2022 19:28
Esenyurt'ta 10'uncu kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Esenyurt'ta site içerisindeki binanın 10'uncu katından düşen genç kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Esenyurt'ta site içerisindeki binanın 10'uncu katından düşen genç kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Piri Reis Mahallesi'ndeki bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede bulunan Rabia Yaman (17), dün akşam henüz bilinmeyen nedenle pencereden düştü.

Genç kadının düşmesinin ardından panikleyerek olay yerinden kaçmaya çalışan 3 kişiyi fark eden site sakinleri, şüphelileri durdurarak durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 10'uncu kattan düşen Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis kaçmaya çalışan biri kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan ilk incelemede, ikisi kadın 4 kişinin, günübirlik kiraya verilen 10'uncu kattaki daireye eğlenme amacıyla gittikleri, gruptakilerden Rabia Yaman'ın dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle pencereden düştüğü belirlendi.

Yaman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Vedat Ç. ve Mehmet K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim! Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim! Günübirlik kiralık dairede tüyler ürperten ölüm! 17 yaşındaki Rabia camdan düştü Günübirlik kiralık dairede tüyler ürperten ölüm! 17 yaşındaki Rabia camdan düştü
Kaynak: AA

Rabia Yaman, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 10'uncu kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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