Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuk, 5 katlı binanın en üst katından düşerek aracın üstüne çakıldı

Dün öğle saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 10 yaşındaki Ömer Çapar, zemin üzeri 5 katlı binanın 5. katındaki dairenin penceresinden bilinmeyen bir nedenle düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Sokakta park halindeki hafif ticari aracın ön camına düşen çocuğa yardım için sokak sakinleri koştu. Çarpmanın etkisiyle aracın camı kırılırken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sokakta yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Çapar, ambulansla hastaneye götürüldü. Olay sonrası sokağa gelen ailesi gözyaşlarına hakim olamazken çocuğun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan düşme anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Bugün öğle saatlerinde 10 yaşında bir çocuk binanın en üst katından park halindeki bir aracın üzerine düşüyor. Aracın ön camı kırılıyor. Çevredekiler ambulansı arıyorlar. Ambulansla hastaneye götürüyorlar. Çocuğun durumunu bilmiyorum. Ailesine çok geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur" dedi.