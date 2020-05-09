ESENYURT'TA 100 BİN KAÇAK ÜRETİLEN MASKE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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ESENYURT'TA 100 BİN KAÇAK ÜRETİLEN MASKE ELE GEÇİRİLDİ
7 saat önce
Esenyurt'ta bir işyerine yapılan operasyonda kaçak olarak üretilen yaklaşık 100 bin cerrahi maske ele geçirildi.
Esenyurt'ta bir işyerine yapılan operasyonda kaçak olarak üretilen yaklaşık 100 bin cerrahi maske ele geçirildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekipleri, ihbar üzerine Esenyurt Fatih Mahallesi 887 Sokak üzerinde bulunan bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyona İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri de katıldı. İşyerinin ruhsatsız olduğu, maske üretimi için gerekli izinlerinin de bulunmadığı tespit edildi. Operasyonda yaklaşık olarak 25 bini hazır, 75 bin adet de dikilmek üzere hazır bekleyen toplam 100 bin cerrahi maske ele geçirildi. Zabıta ekipleri işyerine cezai işlem uyguladı. Ele geçirilen maskeler ise il sağlık müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 10:35 Kaynak: DHA
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