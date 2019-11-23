Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 11 araç zincirleme trafik kazasına karıştı
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Esenyurt'ta 11 araç zincirleme trafik kazasına karıştı

6 saat önce

Esenyurt'ta 11 araç zincirleme trafik kazasına karıştı 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandıİSTANBUL - Esenyurt'ta 11 aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Esenyurt'ta 11 araç zincirleme trafik kazasına karıştı

11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 11 aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 30 dakika boyunca kapalı olan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

Kaza, saat 03.30'da Esenyurt İlçesi Turgut Özal Mahallesi E-5 Kara yolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan 9 otomobil ve bir minibüs, yolun kaygan olması sebebiyle sürücülerinin kontrollerini kaybederek birbirine çarptı. Aynı yerde kazaların olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zeminin kaygan olması sebebiyle polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak ulaşımı yan yoldan sağladı.

Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yol trafiğe açıldı.

Esenyurt'ta 11 araç zincirleme trafik kazasına karıştı

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:38 Kaynak: İHA
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