Son dakika! ESENYURT'TA 11 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DAVA... 4 SANIK HAKKINDA 22'ŞER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ - Son Dakika

Son dakika! ESENYURT'TA 11 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DAVA... 4 SANIK HAKKINDA 22'ŞER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

09.10.2020 12:40
Son dakika! ESENYURT'TA 11 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DAVA... 4 SANIK HAKKINDA 22'ŞER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ, System.String[]

Son dakika habere göre ESENYURT'ta bir alışveriş merkezinin inşaatı sırasında, 12 Mart 2012'de 11 işçinin kaldıkları çadırın yanması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin görülen tümü tutuksuz 15 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı.

ESENYURT'ta bir alışveriş merkezinin inşaatı sırasında, 12 Mart 2012'de 11 işçinin kaldıkları çadırın yanması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin görülen tümü tutuksuz 15 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada inşaat şirketinin hissedarı Mehmet Altun, şirketin ortakları Abdullah Altun ile Kadir Altun ve elektrik teknikeri Şaban Bakırcı'nın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaö suçundan ayrı ayrı 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya yangında hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatları sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

YATAKLARIN ÇIKIŞI ENGELLEYECEK ŞEKİLDE DÜŞTÜ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Marmarapark Alışveriş Merkezi'nin inşaatında taşeron şirket olan Kaldem Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin işçilerinin kaldığını belirtti. Savcı mütalaasında olay sonrasında yapılan incelemelere değinerek polyester malzemeden yapılma ateşe dayanıklı olmayan brandayla kaplı olan, tek çıkış kapısı bulunan soğuk girişini önlemek üzere arkasının suntayla kapatıldığı içerisinde tavandan sarkıtma 3 adet ısıtıcının ve yerde 2 adet su ısıtıcı makinelerin çadırda bulunduğunu vurguladı.

Tavandan geçen elektrik kablosundan çıkan kıvılcım ile birlikte çadır içinde kapının yanında sıralı vaziyette bulunan elektrik kablosuna 2-3 cm mesafe olan sünger yatakların bir anda alev aldığını belirten savcı, çıkışı engelleyecek şekilde yatakların kapının önüne düşmesi neticesinde 11 işçinin öldüğünü belirtti.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 4 SANIK KUSURLU BULUNDU

Bilirkişi raporunda sanıklar Mehmet Altun, Kadir Altun, Abdullah Altun ve Şaban Bakırcı'nın kusurlu bulunmasına değinen savcı, aynı raporda sanıklar Cem Yıllar, Hikmet Tezcan, Hakan Mintaş, Yalçın Arıcı, Cemal Birol Meral, Nuri Şener Tığlı, Ömer Faruk Gülmez, Ahmet Selahattin Sakarcan, Orhun Kartal, Vehbi Engin Öztürk ve Coşkun Yılmaz'ın kusurlarının bulunmadığının bildirildiğini ifade etti.Savcı mütalaasında bilirkişi raporunda kusurlu bulunan Mehmet Altun, Kadir Altun, Abdullah Altun ve Şaban Bakırcı'nın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaö suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi. Savcı mütalaasında bilirkişi raporunda kusurları bulunmayan 11 sanığın da beraatini talep etti. Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Görüntü dökümü: -------------

-ARŞİV


- İstanbul

Abdullah Altun, Şaban Bakırcı, Mehmet Altun, Savcı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ESENYURT'TA 11 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DAVA... 4 SANIK HAKKINDA 22'ŞER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ - Son Dakika

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