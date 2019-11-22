Esenyurt'ta 11 işçinin ölümüne ilişkin dava

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan ve 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, bazı katılanlar da hazır bulundu.

Duruşmada, dosyaya, bilirkişi raporunun sunulduğu belirtildi.

Raporda, Esenyurt'ta alışveriş merkezi inşaatında, 12 Mart 2012'de saat 21.00 sıralarında, barınma mekanı olarak kurulan çadırlarda kalan işçiler istirahat halindeyken elektrik tesisatı kablolarının kısa devre yapması neticesinde kıvılcımların oluştuğu, bunların çadırların giriş kapısının önünde çadır tavanına yakın olarak istiflenen sünger yataklara sıçradığı anlatıldı.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle yangının kısa sürede yayıldığı, yatakların da işçilerin dışarı çıkmasına engel olduğu kaydedilen raporda, çadırda acil çıkış kapısının bulunmaması nedeniyle 11 işçinin çadırın dışına çıkamadığı ve hayatını kaybettiği aktarıldı.

Raporda, "Asıl işveren ile danışman firma arasında sözleşme muhtevasında bahsi geçen proje koordinatörünün atanmaması nedeniyle asıl işveren firmanın iş güvenliği konusunda görev yapıp, dosyada ismi tespit edilemeyen yetkili kişi veya kişiler birinci derecede tali kusurludur." denildi.

Raporda 5 kişi tali kusurlu tespit edildi

Alt yüklenici TAPAS İnşaat firmasının şantiyede görevli kişisi Hikmet Tezcan ile Miratek Danışmanlık firmasının temsil ve ilzama yetkilisi Hakan Mintaş'ın ikinci dereceden tali kusurlu olduğu değerlendirilen raporda, Miratek Danışmanlık firması personeli olan A sınıfı iş güvenliği uzmanı Nuri Şener Tığlı'nın birinci dereceden tali kusurlu olduğu bildirildi.

Alt yüklenici Kaldem İnşaat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketinin hissedarı Mehmet Altun ile şirketin diğer ortağı Abdullah Altun'un birinci dereceden tali kusurlu, diğer şirket ortağı olan Kadir Altun'a ise karar verme süreçlerinde yetkili olmayışı, çadırlardan iş güvenliği tedbirleriyle ilgili bütçe ayırıp harcama yapabilecek yetki ve konumda olmaması nedeniyle suç ve kusur izafe edilemediği kaydedildi.

"5 kişi ve ölen işçilerin kusuru yok" değerlendirilmesi

Raporda, şirket personeli elektrik teknikeri Şaban Bakırcı'ya, barınma mekanı olarak yapılan çadırlara elektrik tesisatı çekmesi dışında bir eyleminin olmaması ve iş güvenliği konusunda yetki ve sorumluluğunun bulunmaması nedeniyle suç ve kusur isnat edilemeyeceği belirtildi.

Raporda, Kaldem İnşaat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin şantiye sahasında iş güvenliği koordinatörü olan Cem Yıllar'a, bütçe ayırıp harcama kabiliyetinin olmaması nedeniyle, Miratek Danışmanlık firmasının iş geliştirme müşaviri konumundaki Cemal Birol Meral'e sorumluluğu olmadığından suç ve kusur isnat edilemeyeceği ifade edildi.

Miratek Danışmanlık firmasının şantiye alanında çalışan C sınıfı iş güvenliği uzmanı Ömer Faruk Gülmez'e suç ve kusur isnadının mümkün olmadığı tespitlerine yer verilen raporda, "Maktul 11 işçinin yangının çıkmasında alabilecekleri bir iş güvenliği tedbiri olmaması nedeniyle atfı kabil bir suç ve kusurları bulunmamıştır." denildi.

Bazı sanık avukatları, raporu incelemek için süre istedi.

Bazı katılanların avukatı da sanık Kadir Altun, Mehmet Altun ve Abdullah Altun'un celse arasında gerekçesini bilmedikleri bir sebepten yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırıldığını belirterek, tekrardan bu yasağın konulmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay, gönderilen bilirkişi raporuna bir diyeceği olmadığı ancak bu raporda sonradan birleşen dosya sanıkları Vehbi Engin Öztürk, Ahmet Selahattin Şakarca, Çoşkun Yılmaz ve Orhun Kartal hakkında bir değerlendirme yapılmadığı, dosyanın yeniden aynı bilirkişi heyetine gönderilmesine ve ek rapor aldırılmasını, dosya kapsamı ve bilirkişi raporuna göre sanıklar Mehmet Altun ile Abdullah Altun hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Altun ve Abdullah Altun hakkındaki suçun vasfı, bilirkişi raporu ve dosyadaki deliller neticesinde haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar vererek, taraflara raporu incelemek için süre verdi.

Dosyanın ek rapor aldırılması için aynı bilirkişilere gönderilmesine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Esenyurt'taki bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan ve 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada, 6 sanığın beraatine karar vermişti.

Mahkeme sanıklar Kaldem İnşaat'ın ortakları Mehmet Altun, Abdullah Altun, Kadir Altun ve elektrik teknikeri Şaban Bakırcı'nın "1. derece asli kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, sanıklar Kaldem Firması'nın İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Cem Yıllar ve Miratek Firması İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu Ömer Faruk Gülmez'in "1. derece tali kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 6 yıl, TAPAS İnşaat İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu Hikmet Tezcan'ın aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu karar hakkında kısmen onama ve bozma kararı vermişti. Daire, sanıklar Andreas Michael Hohlman, Kaan Akarsu, Süleyman Arslan, Arif Korkmaz, Sezgin Atalay ve Erdal Gümüş hakkında verilen beraat kararının onanmasına hükmetmişti.

Kayı İnşaat, Miratek Limited Şirketi ve Miratek Şirketinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Nuri Şener Tığlı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmeden Yargıtay 12. Ceza Dairesi, suç duyurusunda bulunulanlar hakkında dava açılmasının sağlanmasının ardından bu dava dosyası ile birleştirilmesine karar vermişti.

Bahsedilen belgeler dikkate alınarak olayda bilinçli taksir koşullarının oluşup oluşmadığı hususu tartışılıp, sanıkların kusur durumlarına ilişkin gerekli görülmesi halinde yeniden teknik bilirkişiden rapor aldırıldıktan sonra sanıkların hukuki durumları birlikte değerlendirilerek sorumlulukların tespiti yerine, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu vurgulayan Yargıtay, sanık ve katılan avukatlarının temyiz itirazlarını yerinde görerek hükmün bozulmasına hükmetmişti.

Dosyaya 7 sanık daha eklendi

Yargıtay ve yerel mahkemenin olayla ilgisi olduğu iddiasıyla Kayı İnşaat yetkilileri Vehbi Engin Öztürk, Ahmet Selahattin Şakarca, Çoşkun Yılmaz ve Orhun Kartal ile Miratek İş Güvenliği Uzmanı Nuri Şener Tığlı, Miratek Danışmanlık yetkilisi Hakan Mintaş ve Miratek İş Geliştirme Uzmanı Cemal Birol Meral hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bu kapsamda 7 kişi hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ek iddianame düzenlendi. Yargıtay'dan dönen bu dava dosyasıyla 7 kişinin dosyası birleştirildi. Davanın sanık sayısı 14'e yükseldi.