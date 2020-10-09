Esenyurt'ta 11 işçinin ölümüne ilişkin dava - Son Dakika

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan ve 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada, 4 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, bazı katılanlar da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, birden fazla bilirkişi raporunun hazırlattırıldığını belirtti.

Mütalaada, Kaldem İnşaat'ın ortakları olan sanıklar Mehmet Altun, Kadir Altun, Abdullah Altun ve elektrik teknikeri Şaban Bakırcı'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22'şer yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer sanıklar Cem Yıllar, Hikmet Tezcan, Hakan Mintaş, Yalçın Arıcı, Cemal Birol Meral, Nuri Şener Tığlı, Ömer Faruk Gülmez, Ahmet Selahattin Sakarcan, Orhun Kartal, Vehbi Engin Öztürk ve Çoşkun Yılmaz'ın beraatleri talep edilen mütalaada, sanıklar hakkında "genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına kararı verilmesi istendi.

Mütalaada ayrıca, Kayı İnşaat firmasının dosyada ismi tespit edilemeyen İSG yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

Sanıklar Nuri Şener Tığlı ve Cem Yıllar, beraatlerini istedi.

Bir kısım sanık avukatları da, müvekkillerinin beraatini isterken, bir kısmı mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, beyanda bulunmak için bir kısım sanık avukatlarına süre vererek, duruşmayı erteledi.

?

Davanın geçmişi?

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Esenyurt'taki bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan ve 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada, 6 sanığın beraatine karar vermişti.?

Mahkeme sanıklar Kaldem İnşaat'ın ortakları Mehmet Altun, Abdullah Altun, Kadir Altun ve elektrik teknikeri Şaban Bakırcı'nın "1. derece asli kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, sanıklar Kaldem Firması'nın İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Cem Yıllar ve Miratek Firması İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu Ömer Faruk Gülmez'in "1. derece tali kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 6 yıl, TAPAS İnşaat İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu Hikmet Tezcan'ın aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.?

Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu karar hakkında kısmen onama ve bozma kararı vermişti. Daire, sanıklar Andreas Michael Hohlman, Kaan Akarsu, Süleyman Arslan, Arif Korkmaz, Sezgin Atalay ve Erdal Gümüş hakkında verilen beraat kararının onanmasına hükmetmişti.?

Kayı İnşaat, Miratek Limited Şirketi ve Miratek Şirketinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Nuri Şener Tığlı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmeden Yargıtay 12. Ceza Dairesi, suç duyurusunda bulunulanlar hakkında dava açılmasının sağlanmasının ardından bu dava dosyası ile birleştirilmesine karar vermişti.?

Bahsedilen belgeler dikkate alınarak olayda bilinçli taksir koşullarının oluşup oluşmadığı hususu tartışılıp, sanıkların kusur durumlarına ilişkin gerekli görülmesi halinde yeniden teknik bilirkişiden rapor aldırıldıktan sonra sanıkların hukuki durumları birlikte değerlendirilerek sorumlulukların tespiti yerine, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu vurgulayan Yargıtay, sanık ve katılan avukatlarının temyiz itirazlarını yerinde görerek hükmün bozulmasına hükmetmişti.

Dosyaya 7 sanık daha eklendi

Yargıtay ve yerel mahkemenin olayla ilgisi olduğu iddiasıyla Kayı İnşaat yetkilileri Vehbi Engin Öztürk, Ahmet Selahattin Şakarca, Çoşkun Yılmaz ve Orhun Kartal ile Miratek İş Güvenliği Uzmanı Nuri Şener Tığlı, Miratek Danışmanlık yetkilisi Hakan Mintaş, Miratek İş Geliştirme Uzmanı Cemal Birol Meral ve Yalçın Arıcı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bu kapsamda 8 kişi hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ek iddianame düzenlendi. Yargıtay'dan dönen bu dava dosyasıyla 8 kişinin dosyası birleştirildi. Davanın sanık sayısı 15'e yükseldi.