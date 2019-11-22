Esenyurt'ta 11 işçinin yanarak ölmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Bilirkişi raporunda yanarak ölen 11 işçinin kusuru bulunmadığı belirtildi

5 kişi olayda tali kusurlu bulundu

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin inşaatında çalışan 11 işçinin kaldıkları çadırda çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davaya, Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından görülmeye devam edildi. Duruşmada olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda 5 kişi tali kusurlu bulunurken diğer 5 kişi ve ölen 11 işçiye kusur atfedilmedi.

Esenyurt'ta 11 Mart 2012'de bir alışveriş merkezinin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı çadırda yangın çıkmış ve çadırdan çıkamayan 11 kişi yanarak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 13 kişi hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' ve 'Taksirle yangına neden olma' suçlarından 23,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 2015 yılında karara bağlanan davada mahkeme 7 sanığın değişen oranlarda hapis ile cezalandırılmalarına hükmetmişti. Mahkeme 6 sanık hakkında ise beraat kararı vermişti. Yargıtay'a giden dosyada beraat hükmü onanırken hapis alan sanıklar yönünden karar bozmuştu. Yeniden görülmeye başlanılan davada 7 kişi hakkında daha ek iddianame düzenlenerek 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edilmişti.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 2 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı bilirkişi raporunun geldiğini aktardı.

"Olay önceden öngörülebilir ve önlenebilir"

Olaya ilişkin aldırılan bilirkişi raporunda olay günü saat 21.00 sıralarında işçiler istirahat halindeyken elektrik tesisatı kablolarının kısa devre sonucu kıvılcım çıktığı ve bunların işçilerin yattığı süngerlere gelmesiyle alev aldığı anlatıldı. İşçilerin çadırdan dışarıya çıkamadığının belirtildiği raporda, 11 işçinin yangın ve zehirli gazlar nedeniyle vefat ettikleri, olayın önceden öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, yangının başlama sebebinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmamış olması olduğu ve çadırda barınan işçilerin mesai saatleri dışında kontrol ve denetimlerinin yapılmadığı aktarıldı.

Raporda 5 kişi tali kusurlu bulundu

Raporda alt yüklenici inşaat firmasının hissedarlarından Mehmet ve Abdullah Altun'un 1. dereceden tali kusurlu olduğu aktarıldı. Alt yüklenici şirketin barınma çadırları ile ilgili görevlisi Kadir Altun hakkında ise raporda, karar verme süreçlerinde yetkili olmayışı ve çadırlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda bütçe ayırıp harcama yapabilecek konumda olmaması nedeniyle suç ve kusur atıf edilemeyeceği belirtildi. Raporda çadırlara elektrik tesisatını çeken Şaban Bakırcı'nın da iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluğu bulunmaması nedeniyle suç ve kusur isnat edilemeyeceği belirtildi. İş sağlığı güvenliği koordinatörü Cem Yıllar'ın barınma çadırında tespit edip kendi şirketine, asıl işverene ve diğer alt yüklenicilere yazılı olarak bildirip güvenlik tedbirlerinin tamamlanması ve uygulanması konusunda yetkili olmaması ve bütçe ayırıp harcama kabiliyetinin olmaması nedeniyle bir suç ve kusur isnat edilemeyeceği belirtildi. Alt yüklenici firmalardan birinin şantiye görevlisi Hikmet Tezcan'ın ile danışmanlık firmasının temsil ve ilzama yetkilisi Hakan Mintaş'ın 2. dereceden tali kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda danışmanlık firmasının iş geliştirme müşaviri Cemal Birol Meral'in iş güvenliği konusunda bir sorumluluğu olmaması nedeniyle suç ve kusur atfedilemeyeceği ifade edildi. Aynı firmanın şantiye alanında çalışan C sınıfı iş güvenliği uzmanı Ömer Faruk Gülmez'in de kusur atfedilmedi.

Danışmanlık firmasının A Sınıfı iş güvenliği uzmanı Nuri Şener Tığlı'nın iş sağlığı ve güvenliği konusunda görevli, karar alma ve verme konusunda yetkili olması nedeniyle 1. Dereceden tali kusurlu olduğu da raporda açıklandı.

Yanarak ölen 11 işçinin kusuru yok

Barınma çadırında kalan ve diri diri yanarak hayatını kaybeden 11 işçinin ise yangının çıkmasında alabilecekleri bir iş sağlığı güvenliği tedbiri olmaması nedeniyle suç ve kusurlarının bulunmadığı belirtildi.

Duruşmada savunmaları sorulan sanık avukatları raporu inceleyip beyanda bulunacaklarını söyledi. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise sanıklar Vehbi Engin Öztürk, Ahmet Selahattin Şakarca Coşkun Yılmaz ve Orhun Kartal hakkında bir değerlendirme yapılmadığından dosyanın aynı bilirkişi heyetine gönderilerek ek rapor aldırılması talep etti. Cumhuriyet savcısı sanıklar Mehmet ve Abdullah Altun hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konulmasını talep etti.

2 sanığa yurt dışı çıkış yasağı

Mahkeme cumhuriyet savcısının ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanıklar Mehmet Altun ile Abdullah Altun hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmasına ve sanık avukatlarına rapora karşı beyanda bulunması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.