Esenyurt'ta 11 ve 13 yaşındaki kız arkadaşlar kayboldu - Son Dakika

Esenyurt'ta 11 ve 13 yaşındaki kız arkadaşlar kayboldu

17.04.2021 15:04
Esenyurt'ta 11 ve 13 yaşındaki kız arkadaşlar kayboldu, System.String[]

Avcılar'dan Esenyurt'taki arkadaşının evine giden ve buradan arkadaşıyla birlikte ayrıldıktan 24 saattir haber alınmayan 11 yaşındaki Kardelen Koçak ve 13 yaşındaki Elif Baysu her yerde aranıyor.

Avcılar'dan Esenyurt'taki arkadaşının evine giden ve buradan arkadaşıyla birlikte ayrıldıktan 24 saattir haber alınmayan 11 yaşındaki Kardelen Koçak ve 13 yaşındaki Elif Baysu her yerde aranıyor. Kızı Elif'ten haber alamayan anne fenalaşırken, babası ise kızına seslenerek, "Kızım neredeysen gel biz seni özlüyoruz" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde oturan Elif Baysu (13), Balıkyolu Mahallesi'nde ikamet eden arkadaşı Kardelen Koçak'ın evine misafirliğe gitti. İddiaya göre, ikili buradan bir süre zaman geçirdikten sonra Koçak, Baysu'yu evine bırakmak istedi, öğleden sonra evden ayrılan iki arkadaştan bir daha kimse haber alamadı. Telaşlanan Baysu ve Koçak aileleri duruma polise bildirirken iki arkadaş polis tarafından da her yerde aranıyor.

Kardelen Koçak'ın annesi Hülya Yılmaz kızının arkadaşıyla birlikte ortadan kaybolmasının hemen öncesinde aralarında ufak bir tartışma yaşandığını söyleyerek, "İnternette sosyal medya programı üzerinden bir çocuk buna mesaj yazmış o da ona yazmış. Çocuk aklı sonuçta. Ben de bunu fark edince ufak bir uyarma yaptım. O da bana 'Anne yanlışlık olmuştur beni birisine benzetmiştir' dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Sonrasında da bana yalan söylediğini söyledi ve o yazıştığı kişinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Ben de dedim ki seni rahatsız ediyorsa ben gerekeni yaparım demiştim. Arkadaşı Elif bize gelmişti güzel güzel oynadılar tatlı yediler. Ondan sonra Elif bana dedi ki ben gideceğim. Ben de tek başına gidemezsin dedim arabayla seni evine götürelim dedim. O da bana 'ben eve gitmeyeceğim Kardelen beni sokağın başına kadar götürebilir mi' dedi. Ben de tamam dedim. Saat 15.30'da çıktılar o saatten beri haberimiz yok. Herkes bir yandan arıyor. Her yere resimlerini verdik" dedi.

Elif Baysu'nun annesi fenalık geçirdi

Elif Baysu'nun babası Hasan Baysu ise yaşanan olayı anlatarak kızına seslendi. Baysu, "Gittik etrafa baktık bulamadık. Kızım neredeysen gel biz seni özlüyoruz. Biz sana bir şey demedik. Senin hiçbir sorunun yok. Çık gel neredeysen bize haber ver" diye konuştu.

Öte yandan, Elif Baysu'nun annesi Temam Baysu ise röportaj öncesinde fenalık geçirdi. Baysu'nun yakınları gözü yaşlı anneyi ayıltmak için yardımcı oldu. - İSTANBUL

Esenyurt'ta 11 ve 13 yaşındaki kız arkadaşlar kayboldu
Esenyurt'ta 11 ve 13 yaşındaki kız arkadaşlar kayboldu
Esenyurt'ta 11 ve 13 yaşındaki kız arkadaşlar kayboldu

Yeşilkent Mahallesi, Esenyurt, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 11 ve 13 yaşındaki kız arkadaşlar kayboldu - Son Dakika


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