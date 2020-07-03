ESENYURT'TA 12 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika

ESENYURT'TA 12 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

ESENYURT'ta gece saatlerinde 12 katlı bir binanın dokuzuncu katındaki, dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

ESENYURT'ta gece saatlerinde 12 katlı bir binanın dokuzuncu katındaki, dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sıralarda binada mahsur kalan bazı bina sakinleri ise yine itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı

Yangın, Akevler Mahallesi'nde gece saat 23.20 sıralarında meydana geldi. 1069 Sokak'ta bulunan 12 katlı binanın dokuzuncu katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Bina sakinleri bir yandan kendilerini dışarı atarken bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem yangına müdahale etti hem de binada mahsur kalan bazı apartman sakinlerini tahliye etti. Bu sıralarda polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası dairede ise büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de soruşturma başlattı.

YANGIN ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Esenyurt'taki yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, daireden çıkan alevlerin alt dairelere düştüğü görüldü. İtfaiye'nin yangına müdahale etmek için geldiği sıralarda bina sakinlerinin de panik halinde olduğu gözlendi.

- İstanbul

Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 08:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA 12 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika

Son Dakika

11:01 Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 10:07 Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 08:40 Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 19:33 Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
13:29
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti
13:15
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
12:45
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
12:41
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
12:29
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
12:26
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
12:09
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
11:54
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan acı haber geldi! 2 can kaybımız, 73 yaralımız var
11:36
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
11:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 14:10:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESENYURT'TA 12 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]