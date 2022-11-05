Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk, apartmanın çatısından düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk, apartmanın çatısından düşerek ağır yaralandı

05.11.2022 09:07
Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk, apartmanın çatısından düşerek ağır yaralandı

Esenyurt'ta 12 yaşındaki kız çocuğu, yaşadığı apartmanın çatısından düştü.

Esenyurt'ta 12 yaşındaki kız çocuğu, yaşadığı apartmanın çatısından düştü. Olay sonrasında sağlık ekipleri ağır yaralanan Zeynep Ö.'yü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre okula gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Zeynep Ö., yaşadığı apartmanın çatısına çıktı. Bir süre sonra kız çocuğu çatıdan aşağıya düşerken, çevredeki bir vatandaşın "yapma" diyerek bağırdığı öğrenildi. Olay sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan kızı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, yaralı Zeynep Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Nefes alıyor gibi yapıyordu"

Olay anlarını anlatan Semra Karakaya, "Ben evdeydim sert bir düşme sesi duydum. Daha sonrasında çığlıkları duydum ve dışarı çıktım. Bir kız çocuğunun düştüğünü gördüm. Daha sonrasında polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kızı hastaneye götürdü. Düştükten sonra sadece arada sırada nefes alıyor gibi yapıyordu. Ağır olduğunu öğrendik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk, apartmanın çatısından düşerek ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk, apartmanın çatısından düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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