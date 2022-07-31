Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

31.07.2022 10:35
Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Esenyurt'ta 13 katlı binanın 5'inci katından aşağı düşen yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta 13 katlı binanın 5'inci katından aşağı düşen yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 katlı binanın 5'inci katında halasıyla birlikte yaşayan yabancı uyruklu bir kadın henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü. Dairenin balkon korkuluklarının kırılmasıyla yere düşen kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde ağır yaralı bir şekilde yatan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, bina çevresinde emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı. Bina içi ve dışındaki delilleri toplayan polis, bunları incelemek üzere Emniyet'e götürdü.

Öte yandan hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği öğrenilirken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Bina yöneticisi olan Nurullah İpekçi, "Bayanın yerde yattığını gördüm. Polisi ve ilk yardımı aradım. 5'inci kattan aşağı düşmüş. İlk başta hayat belirtisi yoktu. Somalili kadın. 22 yaşında. Şu anda vefat etmiş. Halasıyla beraber 7 kişi yaşıyorlardı. 4 tane korkuluk var. Onlar da kolona bağlı. Nasıl kırılıyor, nasıl kopuyor ve aşağı düşüyor. Meçhul" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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