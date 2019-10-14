Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 14 ayrı suç dosyasından aranan 2 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 14 ayrı suç dosyasından aranan 2 kişi yakalandı

Esenyurt'ta 14 ayrı suç dosyasından aranan 2 kişi yakalandı

40 dakika önce

Erzurum'da geçtiğimiz günlerde polis ile cezaevi firarisi bir kişi arasında yaşanan çatışmanın ardından harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili İstanbul Esenyurt'ta 2 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

Esenyurt'ta 14 ayrı suç dosyasından aranan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Erzurum'da geçtiğimiz günlerde polis ile cezaevi firarisi bir kişi arasında yaşanan çatışmanın ardından harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili İstanbul Esenyurt'ta 2 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.


Olay, Erzurum Kongre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, organize suç çetesi üyesi olan ve 10 gün önce cezaevinden firar ettiği belirlenen Tolga K., bir araca silahla ateş açarak otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Ancak o sırada bölgede denetimlerde bulunan polis ekipleri ile karşı karşıya geldi. Sıkışınca otomobili polisin üzerine süren Tolga K., araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Tolga K., sokak üzerinde polisle girdiği çatışmada vurularak yaralandı. Tolga K.'nin polis eşliğindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Polis ekipleri yaşanan olayın ardından harekete geçerek geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında çoğu hırsızlık, gasp ve kasten yaralama gibi suçlardan 14 ayrı suç dosyasından arandığı tespit edilen S.Y. ve M.C.A. isimli şahıslar İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Esenyurt, İstanbul, Erzurum, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:34 Kaynak: İHA
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