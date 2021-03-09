Son Dakika | Esenyurt'ta 15 katlı binanın 9'uncu katında korkutan alevler
09.03.2021 17:43
Son dakika haberine göre ESENYURT'ta, 15 katlı apartmanın 9'uncu katında kombi değişimi yapıldığı sırada doğal gazdan kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı.
ESENYURT'ta, 15 katlı apartmanın 9'uncu katında kombi değişimi yapıldığı sırada doğal gazdan kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangın anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yangın, öğle saatlerinde Esenyurt'un Pınar Mahallesinde bulunan 15 katlı apartmanın 9'uncu katında çıktı. Dairede kombi değişikliği yapıldığı sırada doğal gazdan kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı. Çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildiri. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.Yangın anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüye itfaiyenin olay yerine gidişi ve alevli şekilde yanan daire yansıdı.
- İstanbul
Son Dakika Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda edecek Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu