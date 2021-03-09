Son dakika: Esenyurt'ta 15 katlı sitede korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika: Esenyurt'ta 15 katlı sitede korkutan yangın
09.03.2021 16:35
Edinilen son dakika haberine göre - Esenyurt'ta 15 katlı sitede korkutan yangın Esenyurt'ta 15 katlı apartmanın 9'uncu katında yangın çıktı.
- Esenyurt'ta 15 katlı sitede korkutan yangın
İSTANBUL - Esenyurt'ta 15 katlı apartmanın 9'uncu katında yangın çıktı. Kombi değişimi sırasında doğalgazdan çıkan yangın, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu
Edinilen bilgilere göre olay Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Sitede bulunan 15 katlı binanın 9'uncu katında iddiaya göre kombi değişimi sırasında yangın çıktı. Kısa sürede daireden yükselen alevler, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yaşanan panik anları, kameralara yansıdı.
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