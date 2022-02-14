Üye Girişi
ESENYURT'TA 17 YAŞINDAKİ ZERDA'NIN OTELİN 8. KATINDAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN TAKİPSİZLİK KARARI - Son Dakika

ESENYURT'TA 17 YAŞINDAKİ ZERDA'NIN OTELİN 8. KATINDAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN TAKİPSİZLİK KARARI

14.02.2022 16:17

ESENYURT'ta 5 kişi kaldıkları otelin 8. katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Zerda Curka'nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

ESENYURT'ta 5 kişi kaldıkları otelin 8. katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Zerda Curka'nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Zerda Curka'nın öldürüldüğüne ya da intihara yönlendirildiğine ilişkin dosya kapsamında yeterince delil olmadığını belirterek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Olay, 24 Ocak 2021 tarihinde İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı otelde meydana geldi. 17 yaşındaki Zerda Curka, 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Zerda Curka'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapmasında olay günü odada bulunan Y.Y., İ.D., A.T. ve U.A.'nın ifadesine başvuruldu. Alınan ifadeler sonucunda olay yerinde bulunan tanıkların olay anlatış şekillerinin aynı doğrultuda olduğu belirtildi. Ayrıca olaydan bağımsız olan R.T.'den alınan ifadenin diğer şahıslarla aynı doğrultuda olduğu kaydedildi. Yürütülen soruşturma sonucunda otopsi raporundan da anlaşılacağı üzere maktulün kasten ya da taksirle öldürüldüğüne, intihara yönlendirildiğine ilişkin delil olmadığı belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

ESENYURT'TA 17 YAŞINDAKİ ZERDA'NIN OTELİN 8. KATINDAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN TAKİPSİZLİK KARARI
ESENYURT'TA 17 YAŞINDAKİ ZERDA'NIN OTELİN 8. KATINDAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN TAKİPSİZLİK KARARI
ESENYURT'TA 17 YAŞINDAKİ ZERDA'NIN OTELİN 8. KATINDAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN TAKİPSİZLİK KARARI

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA 17 YAŞINDAKİ ZERDA'NIN OTELİN 8. KATINDAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN TAKİPSİZLİK KARARI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
16:09 Kumar borcu kan döktü! 58 yaşındaki kadın, oğlunun arkadaşları tarafından katledildi
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 17:12:42. #1.13#
SON DAKİKA: ESENYURT'TA 17 YAŞINDAKİ ZERDA'NIN OTELİN 8. KATINDAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN TAKİPSİZLİK KARARI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement