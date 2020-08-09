ESENYURT'TA 170 KİŞİDEN VURGUN YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN 3 KUYUMCU TUTUKLANDI - Son Dakika

Ali ABLAY/İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta kuyumcu dükkanı sahipleri iddiaya göre, 170 kişiden 2 milyon 490 bin lira para, 10 bin 29 gram has altın, 384 çeyrek altın, 188 cumhuriyet altını ve 4 yarım altın toplayarak ortadan kayboldu. Mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, polise teslim olan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.