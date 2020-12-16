ESENYURT'TA 18 KATLI PLAZADA ŞOK OLAY ; GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TA 18 KATLI PLAZADA ŞOK OLAY ; GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA

16.12.2020 14:11
ESENYURT'TA 18 KATLI PLAZADA ŞOK OLAY ; GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA, System.String[]

ESENYURT'ta, 18 katlı binanın en üst katından aşağıya düşen Gülnur E. (22) hastaneye kaldırıldı.

ESENYURT'ta, 18 katlı binanın en üst katından aşağıya düşen Gülnur E. (22) hastaneye kaldırıldı. Genç kızın erkek arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 2051. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülnur E., 18 katlı binanın en üst katından park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Gülnur E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.  Öte yandan genç kızın atladığı anlarda sokakta bulunan ve olayı gören erkek arkadaşı da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gülnur E.'nin düşme anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Gülnur E.'nin bir arabanın ön kısmının üzerine düştüğü görülüyor.

- İstanbul
ESENYURT'TA 18 KATLI PLAZADA ŞOK OLAY ; GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA
ESENYURT'TA 18 KATLI PLAZADA ŞOK OLAY ; GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA
ESENYURT'TA 18 KATLI PLAZADA ŞOK OLAY ; GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA
ESENYURT'TA 18 KATLI PLAZADA ŞOK OLAY ; GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA
ESENYURT'TA 18 KATLI PLAZADA ŞOK OLAY ; GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA
ESENYURT'TA 18 KATLI PLAZADA ŞOK OLAY ; GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA
ESENYURT'TA 18 KATLI PLAZADA ŞOK OLAY ; GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA
ESENYURT'TA 18 KATLI PLAZADA ŞOK OLAY ; GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA
ESENYURT'TA 18 KATLI PLAZADA ŞOK OLAY ; GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA
ESENYURT'TA 18 KATLI PLAZADA ŞOK OLAY ; GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA

Esenyurt, Erkek, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA 18 KATLI PLAZADA ŞOK OLAY ; GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA - Son Dakika


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