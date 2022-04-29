Son dakika haberleri! Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

29.04.2022 12:14

Son dakika gündem haberi: İstanbul Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi'nde bir kıraathanede husumetli olduğu belirtilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada, araya giren kıraathane sahibinin oğlu Hüseyin Küçükyavuz ve arkadaşı vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kıraathanedeki kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Son dakika haberleri! Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Son dakika haberi | Esenyurt'ta site yöneticileri arasında silahlı kavga Son dakika haberi | Esenyurt'ta site yöneticileri arasında silahlı kavga

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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