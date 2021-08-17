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Esenyurt'ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı - Son Dakika

Esenyurt'ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı

17.08.2021 08:42

Esenyurt'ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı Esenyurt'ta izin süresi biten ve gösterilenden farkı bir şehirde ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik yapılan uygulamada 2 kaçak göçmen, bir parkta kafede nargile içerken polise yakalandı.

Esenyurt'ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta izin süresi biten ve gösterilenden farkı bir şehirde ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik yapılan uygulamada 2 kaçak göçmen, bir parkta kafede nargile içerken polise yakalandı. Şahıslar, il göç idaresini gönderildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri rutin olarak düzenlediği uygulamada vizeleri, izin süreli biten, çalışma izni olmayan, ve kaçak olarak Türkiye'de bulunan yabancı uyruklulara yönelik uygulamasını dün de sürdürdü. Esenyurt Meydanı başta olmak üzere ilçe genelinde yapılan uygulamalarda aylık 2 binden fazla kaçak göçmenin yakalandığı ve il göç idaresine gönderildiği öğrenildi.

Nargile içerken yakalandılar

Polis ekiplerinin parkta da yaptığı uygulamada 2 kaçak göçmen bir kafede nargile içerken yakalandı. Yapılan sorgulamada birinin üzerinden belge çıkmazken diğerinin ise izin süresinin bittiği tespit edildi. Rutin üst araması yapılan şahıslar daha sonra Tuzla'da bulunan toplama merkezine gönderildi.

Esenyurt'ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı
Esenyurt'ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı
Esenyurt'ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı
Esenyurt'ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı
Esenyurt'ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı
Esenyurt'ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı
Esenyurt'ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı
Esenyurt'ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı
Esenyurt'ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı

Hisarcık, Esenyurt, Türkiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı - Son Dakika


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